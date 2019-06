Pfälzischer Neuntligist freut sich auf Mario Basler

Eisenberg Der pfälzische Neunt-Ligist TSG Eisenberg (Donnersbergkreis) freut sich auf den Einsatz des früheren Fußballnationalspielers Mario Basler. „Sein Spielerpass ist bereits bei uns“, sagte Vereinssprecher Manfred Boffo der dpa.

Körperlich sei der 50-jährige Pfälzer „topfit“. „Mario Basler hatte in den vergangenen Jahren schon Einsätze in unserer Alt-Herren-Mannschaft, aber in unserer ersten Mannschaft hat er bislang nicht gespielt.“ Da der Europameister von 1996 viel unterwegs sei, sei unklar, wie oft er in Eisenberg mitwirken könne, meinte Boffo. „Wir werden ihn in der nächsten Saison aber so oft wie möglich einsetzen.“