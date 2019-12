Pfälzer soll Banken in drei Bundesländern ausgeraubt haben

St. Martin/Bruchmühlbach-Miesau Ein Pfälzer soll in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern Banken überfallen haben. Der 56-Jährige aus Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) soll in insgesamt sechs Fällen rund 120 000 Euro erbeutet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

In Rheinland-Pfalz seien Bankfilialen in Sankt Martin (Kreis Südliche Weinstraße) und Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) betroffen gewesen. Beim Versuch, Geld zu erbeuten, soll er in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) gescheitert sein. Daneben bestehe der Verdacht, dass der 56-Jährige Banken in Nordrhein-Westfalen in Winterberg (Hochsauerlandkreis) sowie in Bayern in Lohr am Main (Kreis Main-Spessart) und in Klingenberg (Kreis Miltenberg) überfallen habe.