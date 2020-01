Pfälzer Dreikampf: Weltmeister im Weihnachtsbaumwurf gekürt

Eine junge Teilnehmerin nimmt an einem Weihnachtsbaumwerfen teil. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Weidenthal Beim alljährlichen Neujahrsspektakel im pfälzischen Ort Weidenthal sind am Sonntag die neuen Weltmeister im Weihnachtsbaumwerfen gekürt worden. Bei nasskaltem Wetter mussten die Konkurrenten etwa 1,50 Meter große Fichten wie einen Speer werfen, wie einen Leichtathletik-Hammer mit einer Drehung schleudern und in der Hochsprunganlage über eine Latte bugsieren.

Der lokale Fußballclub Wacker trug das Turnier in dem Ort mit rund 2000 Einwohnern im Kreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zum 14. Mal aus. Um Christbäume, die vorher in Wohnzimmern standen, handelt es sich bei den Sportgeräten nicht. „Sie stammen aus dem Gemeindewald und werden kurz vor der WM geschlagen“, sagte Organisator Herbert Laubscher. „Echte gebrauchte Weihnachtsbäume können wir nicht verwenden, da sie ausgetrocknet sind, ihre Nadeln schnell verlieren und auch die Zweige leichter brechen würden.“