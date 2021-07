Ökologischer Fußabdruck „sehr bescheiden“ : Altmaier verbringt Urlaub mit Fahrradfahren an der Saar

Augsburg Den einen oder anderen Leckerbissen lässt sich der in Ensdorf geborene Wirtschaftsminister auch nicht entgehen.

„Sommerurlaub zu Hause im Saarland“

Als Staatssekretär und nun seit rund zehn Jahren als Minister in Berlin sei er die meiste Zeit des Jahres nicht daheim, sagte Altmaier. „Und deshalb verbringe ich seit annähernd 15 Jahren meinen Sommerurlaub zu Hause im Saarland, in meinem Häuschen mit meinem Garten und versuche, mich beim Lesen von Büchern zu entspannen. Dann fahre ich mit dem Fahrrad an der Saar entlang. Manchmal fahre ich auch mit dem Auto in ein Eiscafé an der deutsch-französischen Grenze und esse ein Eis.“