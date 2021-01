Personenbegrenzung in großen Läden nicht zu beanstanden

Das Türschild des Oberlandesgericht in Koblenz. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archiv

Koblenz Die wegen der Corona-Pandemie derzeit geltende Vorschrift zur Begrenzung der Kundenzahl in großen Lebensmittelläden ist laut Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz nicht zu beanstanden. Die angeordnete Zahl von einer Person pro 20 Quadratmeter für Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche verstoße nicht gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, teilte das OVG am Montag in Koblenz mit (Aktenzeichen: 6 B 11642/20.OVG).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Antragsstellerin, die drei großflächige Lebensmittelmärkte in Trier betreibt, hatte sich in einem Eilverfahren an das Gericht gewandet, weil sie sich im Vergleich zu kleinen Märkten benachteiligt sah. Denn nach der 15. Corona-Bekämpfungsverordnung ist in Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern eine Person pro zehn Quadratmetern erlaubt.

Das OVG urteilte, die unterschiedliche Behandlung sei sachlich gerechtfertigt. Großflächige Einzelhandelsbetriebe wiesen ein breiteres Angebot auf als Betriebe mit weniger Verkaufsfläche und seien naturgemäß in der Lage, mehr Kunden aufzunehmen, die potenziell aufeinanderstoßen und zu einer Übertragung der Infektion beitragen könnten.