Pendler aus Risikogebiet sollen zuhause bleiben

Mainz Rund 4300 Pendler aus der zum Coronavirus-Risikogebiet erklärten Region in Frankreich sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Rheinland-Pfalz bis auf weiteres zuhause bleiben. Es gebe mit sofortiger Wirkung die dringende Empfehlung, nicht mehr am Arbeitsplatz zu erscheinen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz.



Nach Rheinland-Pfalz pendelnde Lehrerinnen und Lehrer seien von der Arbeit freigestellt worden, sagte der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz.