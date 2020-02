Pegelstände an Rhein und Mosel sinken

Ein Schild warnt in Zell am Mittwoch vor dem Hochwasser der Mosel. Foto: Thomas Frey/dpa.

Koblenz Die Pegelstände an Rhein und Mosel sinken. Der Deutsche Wetterdienst erwartete trotz möglicher Regenfälle zunächst kein neues Hochwasser am Wochenende, wie ein Sprecher am Freitagmorgen sagte. Am Freitag erwarteten die DWD-Meteorologen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Temperaturen zwischen vier und acht Grad - bei meist trockenem Wetter, bei dem sich auch die Sonne zeigen sollte.



Der Samstag wird den Angaben zufolge ab dem Nachmittag etwas wechselhafter. Die Temperaturen sollten maximal zehn Grad erreichen, bevor am Sonntag bei milden zehn bis 14 Grad teils schwere Sturmböen und Regen erwartet werden. Da die Wasserstände sinken und bis Sonntag auch ausreichend abfließen könnten, werde kein starker Anstieg befürchtet, sagte ein Sprecher des DWD.