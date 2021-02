Pegelstände an der Saar sinken kurzzeitig

Saarbrücken Experten erwarten für die Nacht zum Freitag sinkende Pegelstände an der Saar. Zuvor dürfte das Wasser teilweise aber noch ansteigen. Für den Mittwochabend war zunächst ein Höchstwasserstand im Bereich von 4,50 Meter und 4,90 Meter von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn erwartet worden.

„Nach derzeitiger Abschätzung wird der Wasserstand bis Freitag wieder fallen und dabei die Meldehöhe von 3,90 Meter in der Nacht auf Freitag wieder unterschreiten“, teilte eine Sprecherin der Generaldirektion am Mittwoch mit.

Von Freitagabend an müsse allerdings mit einem moderaten Wiederanstieg des Wasserstands an der Saar gerechnet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt hat, bleibt der Donnerstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist niederschlagsfrei bei einem Mix aus Sonne und Wolken.