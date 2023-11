Wasser Pegelstände am Mittelrhein steigen weiter an

„Am Pegel Koblenz wird eine Überschreitung der Meldehöhe von 500 Zentimeter für den frühen Freitagmorgen prognostiziert.“ Nach derzeit „noch sehr unsicheren Vorhersagen“ folge zum Wochenbeginn ein weiterer Anstieg bis in einen Bereich von 560 bis 640 Zentimeter. Die Stadt Koblenz kündigte daher weitere Maßnahmen an. Neben dem Aufbau von Teilen der Hochwasserschutzwand und dem Schließen von Schutztoren werde am Freitag das Parken am Peter-Altmeier-Ufer verboten.