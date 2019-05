Paulus will in Brüssel Weichen für neue Klimapolitik stellen

Mainz Nach dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl sieht die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Jutta Paulus gute Chancen für eine neue Klimaschutzpolitik in der EU. „Für uns ist das ein riesiger Erfolg, das wird die größte grüne Europa-Fraktion, die wir je hatten“, sagte Paulus am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Die aller Voraussicht nach ins Europaparlament gewählte Kandidatin kündigte mit Blick auf ihre künftigen Aufgaben an: „Ich sehe mich in der Pflicht, alles zu tun, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen, zumindest die allerschlimmsten Folgen verhindern.“ Dafür müssten die Weichen jetzt gestellt werden, und dafür sei Brüssel der geeignete Ort. Bei der Wahl des künftigen Präsidenten der EU-Kommission sei die Bereitschaft, in diese Richtung zu wirken, wichtiger als die Farbe des Parteibuchs.