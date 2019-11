Paul verzichtet für Frisch auf Kandidatur als AfD-Landeschef

Mainz Nach den Rechtsextremismus-Vorwürfen macht Joachim Paul einen Rückzieher. Er will nun doch nicht Landesvorsitzender der AfD werden. Michael Frisch übernimmt die Kandidatur.

Überraschende Wende kurz vor dem Parteitag: Landtagsfraktions-Vize Joachim Paul verzichtet auf eine Kandidatur als Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz und lässt Michael Frisch den Vortritt. Diese Entscheidung sei in enger Absprache mit seinem Landtagsabgeordneten-Kollegen Frisch gefallen, sagte Paul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er verzichte explizit zugunsten Frischs, betonte Paul. Zuvor hatten der „Trierische Volksfreund“ und der SWR darüber berichtet.