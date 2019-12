Paul: Umgang mit Social Media wichtige Aufgabe der AfD

Mainz Das neue AfD-Bundesvorstandsmitglied Joachim Paul sieht den Umgang mit Sozialen Medien als eine wichtige Aufgabe der Partei. Wenn der Bundesvorstand ihn aufgrund seiner Expertise dafür einsetze, freue er sich, sagte der 49-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Zu der Kandidatur in Braunschweig habe er sich am Sonntagmorgen in Absprache mit anderen entschieden, nachdem er am Vorabend von Vielen darauf angesprochen worden sei, sagte Paul. Dies habe nichts damit zu tun, dass Uwe Junge am Samstag nicht zum Parteivize gewählt worden sei.