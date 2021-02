Patienten in Klinken durchschnittlich 66 Jahre alt

Mainz/Ludwigshafen Das Land finanziert seit fast einem Jahr ein Covid-19-Register am Herzinfarktforschungszentrum Ludwigshafen. Es liefert die Grundlage für die Lage in den Krankenhäusern. Nun liegt eine Zwischenauswertung von Patientendaten vor.

Die Covid-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern sind im Durchschnitt 66 Jahre alt und mehr als zur Hälfte (55 Prozent) Männer. Das ist ein Ergebnis der Zwischenauswertung des Covid-19-Krankheits-Registers, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. In die Auswertung seien die Daten von 706 Patienten eingeflossen.