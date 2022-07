Landgericht : Pathologe wegen falscher Krebsdiagnosen verurteilt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/St. Ingbert Im Prozess um falsche Krebsdiagnosen mit schweren Gesundheitsfolgen für die Patienten ist ein saarländischer Pathologe schuldig gesprochen worden. Das Landgericht Saarbrücken verurteilte den 63-Jährigen am Dienstag wegen schwerer Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Pathologe von 2016 bis 2019 in seinem Institut in St. Ingbert gravierende Fehldiagnosen mit erheblichen Gesundheitsfolgen gestellt habe. Dadurch war es zu nicht notwendigen Behandlungen und Eingriffen wie etwa Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen gekommen. Das Gericht sprach den Angeklagten in zwei von insgesamt sieben angeklagten Fällen frei und ging in allen Fällen aufgrund seiner Suchterkrankung von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.