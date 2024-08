Unfall Passanten finden Schwerverletzten neben Fahrrad

Passanten haben in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) einen schwer verletzten Mann neben seinem Fahrrad auf einer Grünfläche gefunden. Der Mann habe auf Ansprache nicht reagiert, teilte die Polizei mit. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es sei von einem Alleinunfall möglicherweise aufgrund vorangegangen Alkoholkonsums auszugehen, erklärte die Polizei. Am Pedelec des 56-Jährigen habe man im vorderen Bereich starke Schäden festgestellt, die nicht mit Sturz am späten Samstagabend in Zusammenhang stehen könnten.