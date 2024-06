Parteien Parteienforscher Arzheimer sieht SPD gut aufgestellt

Mit Blick „auf das Drama in Berlin“ könne er sich nicht vorstellen, dass sich FDP und Grüne in der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz unter einem neuen Ministerpräsidenten Schweitzer stärker profilieren wollten, sagte Arzheimer. „Die Absicht, die Koalition fortzusetzen, ist ja bei allen dreien da.“ Schweitzer hatte in seinem ersten Statement nach dem angekündigten Rückzug von Dreyer betont, dass er diese Regierungskoalition auch nach 2026 fortsetzen wolle.