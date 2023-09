Landtag Parteien wollen Verfassung ändern: Unterschiedliche Punkte

SPD, Grüne und FDP versuchen schon lange, das Wahlalter für Kommunal- und Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken. Bisher scheiterte dies an der CDU. Landtagspräsident Hendrik Hering appelliert jetzt erneut an die Union, dieser Änderung doch zuzustimmen. Dabei verweist er unter anderem auf das unterschiedliche Wahlalter für die Europawahl (ab 16) und die Kommunalwahlen (ab 18), die beide am 9. Juni 2024 stattfinden. Der SPD-Politiker führt auch die Mehrheit der Bundesländer an, in denen inzwischen zumindest die Kommunalparlamente auch von 16- und 17-Jährigen gewählt werden dürfen. Darunter sind auch Bundesländer, in denen die CDU mitregiert, nach Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen jetzt auch Berlin.