Parteien im Saarland blicken auf 2022

Saarbrücken Die Bundestagswahl hat die politische Landschaft im Saarland auf den Kopf gestellt. Lange gab die CDU im Saarland den Ton an, nun ist die SPD stärkste Kraft. Vor allem der Blick auf das kommende Jahr dürfte die Parteien beschäftigten.

Nach dem Sieg der SPD bei der Bundestagswahl im Saarland gibt es für die Parteien an diesem Montag genug Ansatzpunkte für weitere Analysen des Ergebnisses. Denn im kommenden Jahr stehen in dem Bundesland Landtagswahlen an. Und dabei wollen die wiedererstarkten Sozialdemokraten ihren Erfolg vom Sonntagabend fortsetzen. „Die SPD ist wieder da“, hatte die Landesvorsitzende der SPD Saar, Anke Rehlinger, am Sonntagabend erklärt.