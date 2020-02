Parteien für Rücktritt von Kemmerich, Kritik an Wissing

Mainz Die Erfurter Turbulenzen strahlen weiter nach Mainz aus. Dabei kommt auch die Frage nach künftigen Konstellationen in Rheinland-Pfalz zur Sprache.



Mit Ausnahme der AfD haben alle Parteien im rheinland-pfälzischen Landtag einen sofortigen Rückzug des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich verlangt. Der FDP-Politiker will sein Amt auch zur Verfügung stellen, seine Fraktion kündigte aber zunächst einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl an.

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner twitterte am Donnerstag: „Dass Hr. Kemmerich zurücktritt, ist gut.“ Wer nicht ohne AfD-Stimmen Ministerpräsident werden könne, „dem sollte die Macht nicht wichtiger sein“. Am Mittwoch hatten Klöckner und der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, in einem kurzen Statement zunächst lediglich erklärt, dass für die CDU in Rheinland-Pfalz eine Zusammenarbeit oder eine Koalition mit der AfD nicht in Frage komme.

SPD-Generalsekretär Daniel Stich hatte daraufhin der CDU eine „unklare Haltung“ zu den Ereignissen in Thüringen vorgeworfen und die Frage gestellt: „Wie hält es die CDU in Rheinland-Pfalz mit der AfD wirklich, wenn es hart auf hart kommt?“ Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kritisierte am Donnerstag, dass mit der Wahl vom Mittwoch der Grundkonsens der Demokratie mit Füßen getreten worden sei: „Keinerlei Zusammenarbeit mit Faschisten.“

Auch der stellvertretende Ministerpräsident und FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing forderte in seiner vierten öffentlichen Stellungnahme zu den Ereignissen in Thüringen den Rücktritt Kemmerichs: „Es kann keinen FDP-Ministerpräsidenten geben, der von der AfD ins Amt gewählt wurde und keine Unterstützung aus der demokratischen Mitte hat.“ In einer ersten Äußerung hatte Wissing die erfolgreiche Kandidatur Kemmerichs als „sehr honorig“ bezeichnet, da dieser Verantwortung in schwieriger Situation übernommen habe.

CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner bezeichnete Wissing daraufhin als „Fähnchen im Wind“. Dreyer solle mit Wissing „ein klärendes Gespräch“ führen. „Wer gestern den FDP-Coup mithilfe der AfD noch feiert, der scheint ja gewisse Sympathien dafür zu haben.“

Kritik an den ersten Äußerungen Wissings kam auch vom Landesverband der Grünen, der dritten Partei in der Landesregierung. Die Landesvorsitzenden Misbah Khan und Josef Winkler hielten am Mittwoch auch der CDU vor, eine Unterstützung durch die AfD für den Kandidaten der FDP „zum Schaden der Demokratie“ in Kauf genommen zu haben. „Die Wahl war eindeutig kein Versehen, wie zunächst vorgegeben.“