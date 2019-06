„Partei ergreifen“ beim 45. „Open Ohr“-Festvial

Mainz An Pfingsten geht es beim 45. „Open Ohr“-Festival in Mainz nicht nur um Musik und Kunst, sondern auch um das politische System in Deutschland. Dieses sei ohne die Parteien bisher nicht vorstellbar, teilten die Organisatoren mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Teilnehmer und Gäste diskutieren daher unter dem Motto „Partei ergreifen“ beispielsweise, ob Parteien noch zeitgemäß sind und ob Musiker für etwas Partei ergreifen sollten.