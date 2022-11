Staatsministerium : Parlamentswahl in Luxemburg im Oktober 2023

Xavier Bettel, Premierminister von Luxemburg. Foto: Eric Herchaft/BELGA/Pool/dpa/Archivbild

Luxemburg Luxemburg wählt am 8. Oktober 2023 ein neues Parlament. Den Termin gab das Staatsministerium am Mittwoch in Luxemburg-Stadt bekannt. Die 60 Abgeordneten des Luxemburger Parlaments werden alle fünf Jahre gewählt.

Seit Dezember 2013 ist der liberale Xavier Bettel (49) von der Demokratischen Partei Premierminister des Großherzogtums. Er führt eine Dreierkoalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen.

Nach der Wahl im Oktober 2018 kam es zur Neuauflage des Bündnisses. Die drei Parteien errangen mit 31 von 60 Sitzen eine knappe gemeinsame Mehrheit. Die Christlich-Soziale Volkspartei wurde mit 21 Sitzen zwar erneut stärkste Partei, fand aber wie schon nach der Wahl vom Herbst 2013 erneut keinen Koalitionspartner.

Im zweitkleinsten Land der EU herrscht Wahlpflicht: Die Beteiligung liegt daher üblicherweise bei etwa 90 Prozent. Der Jurist Bettel zog 1999 als Abgeordneter ins Parlament ein. Von 2011 bis 2013 war er Bürgermeister der Stadt Luxemburg.

