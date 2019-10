Paris verlangt bei Auto-Fusion Sicherung aller Standorte

Bruno Le Maire, Finanzminister Frankreichs, spricht bei einer Pressekonferenz im Finanzministerium. Foto: Michel Euler/AP/dpa.

Paris Frankreich verlangt bei der geplanten Auto-Fusion des Opel-Mutterkonzerns PSA mit Fiat Chrysler (FCA), alle industriellen Standorte im Land zu erhalten. Der französische Staat als Anteilseigner von PSA werde auch bei der Beschäftigung sehr wachsam sein, kündigte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris an.

PSA mit den Marken Peugeot oder Citroën hat zahlreiche Fabriken im Stammland.

„Das ist eine gute Nachricht für die französische Industrie, das ist eine gute Nachricht für die europäische Industrie“, sagte Le Maire mit Blick auf den geplanten Zusammenschluss. Noch vor einigen Jahren sei die französische Autobranche anfällig gewesen. Inzwischen würden zwei der fünf weltweit größten Hersteller ihr Standbein in Frankreich haben: Renault-Nissan und der geplante Verbund mit PSA undFiat Chrysler.

Le Maire reagierte ausweichend auf Fragen von Journalisten, welche Konsequenzen die Schaffung einer Muttergesellschaft für den geplanten FCA-PSA-Konzern in den Niederlanden habe könne. „Warten Sie ab, um zu sehen, welche Vorschläge gemacht werden bei dieser Fusion“, sagte er. „Wir sind erst am Anfang des Verfahrens.“