Paraglider stürzt in Baumkrone: Mann unverletzt geborgen

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/Archivbild.

Nassau/Montabaur Zwischen zwei Baumkronen endete der Flug eines Paragliders am Berg Nassau am frühen Mittwochabend in etwa acht Meter Höhe. Wie ein Polizeisprecher berichtete, konnte die Feuerwehr den verunglückten Sportler unverletzt bergen.

