Besuch in Luxemburg Papst macht Espresso-Pause und gibt reichlich Trinkgeld

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Luxemburg-Stadt spontan in einem kleinen Café in der Innenstadt eine Espresso-Pause gemacht. Einem Bericht des Fernsehsenders RTL zufolge kehrte er im Café „Gruppetto“ ein und bestellte einen Espresso. Minuten zuvor hätten drei Sicherheitsleute das Lokal betreten und die Örtlichkeit in Augenschein genommen, berichtete ein Angestellter.