Papstbesuch Trierer Bischof freut sich auf Papst in Luxemburg

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann freut sich auf den Besuch von Papst Franziskus in Luxemburg. „Der Papst hat sich ja als Ordensmann einmal für einige Zeit zu einem Deutsch-Sprachkurs im Bistum Trier aufgehalten, aber als Papst war er dem Bistum Trier geografisch noch nie so nahe wie am kommenden Donnerstag“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Papst Franziskus wird zu einem Tagesbesuch in Luxemburg erwartet, bevor er weiter nach Belgien reisen will.