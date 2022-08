Bevölkerung : Panne bei Gebäudezählung vor allem im Großraum Koblenz

Bad Ems 80.000 Eigentümer haben bei der Gebäudezählung bereits ein Mahnschreiben mit der Androhung von Zwangsgeld bekommen. Die meisten von ihnen, weil sie auf die ersten beiden Briefe nicht reagiert haben. Mehrere Hundert haben diese aber gar nicht bekommen.

Von der Panne mit Androhungen von Zwangsgeld bei der Gebäudezählung in Rheinland-Pfalz ist überwiegend der Großraum Koblenz betroffen. „Da wir eine Konzentration der rund 600 Fälle, in denen weder Erst- noch Erinnerungsschreiben zugestellt wurden, im Bezirk eines bestimmten Zustell-Dienstleisters festgestellt haben, werden wir das Mahnverfahren für den gesamten Zustellbereich stoppen“, teilte der Präsident des Statistischen Landesamts, Marcel Hürter, am Freitag in Bad Ems mit.