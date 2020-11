Pandemie lässt Zahl der Postsendungen in die Höhe schnellen

Mainz/Speyer Eine große Nachfrage nach Paketzustellungen beschert den Verteilzentren im Bundesland starke Zuwächse. Nun wartet das Weihnachtsgeschäft. Wie wappnen sich die wichtigen Drehscheiben?

Der Boom bei Online-Bestellungen während der Corona-Pandemie hat die Zahl der Postsendungen in den Paketzentren in Rheinland-Pfalz sprunghaft steigen lassen. „In den ersten Monaten der Pandemie entwickelte sich die Menge exorbitant - mit Steigerungen von deutlich über 30 Prozent an einzelnen Tagen“, sagte der Leiter des Paketzentrums Speyer, Rudi Herz. Mittlerweile habe sich die Zahl auf hohem Niveau eingependelt. „Viele Menschen haben Gefallen am Onlinehandel gefunden. Wir verzeichnen schon seit Jahren ein Wachstum im zweistelligen Bereich.“