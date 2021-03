Pandemie belastet saarländischen Landeshaushalt stark

Saarbrücken Die Folgen der Corona-Pandemie belasten den saarländischen Landeshaushalt schwer. Für 2020 seien pandemiebedingt eingegangene Zahlungsverpflichtungen und steuerliche Mindereinnahmen von 1,375 Milliarden Euro zu verbuchen, teilte Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Freitag mit.

Nicht alle Belastungen schlugen im vergangenen Jahr zu Buche: Aus dem Sondervermögen Pandemie, das durch den Nachtragshaushalt 2020 eingerichtet wurde, seien in 2020 rund 732 Millionen Euro an Ausgaben bezahlt worden. Weitere Verpflichtungen in Höhe von 433 Millionen Euro wurden demnach ins Jahr 2021 übertragen. Die steuerlichen Mindereinnahmen lagen bei rund 210 Millionen Euro.