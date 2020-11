Palettenlager brennt: Rund 100 Feuerwehrleute löschen Brand

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Grünstadt Feuerwehrleute haben einen Brand in einer Paletten-Lagerhalle in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) gelöscht. Das Dach sei in die Halle gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Verletzt worden sei niemand.

