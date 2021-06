Paketzusteller auf Drogen vergisst Handbremse

Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen. Foto: Friso Gentsch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Landau Ein Paketzusteller auf Drogen hat in Landau am Hang vergessen, die Handbremse seines Wagens zu ziehen. Sein Fahrzeug rollte am Freitag rückwärts gegen zwei parkende Autos und richtete einen Schaden von und 10 000 Euro an, wie die Polizei am Samstag mitteilte.