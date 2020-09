Paket soll Digitalisierung voranbringen

Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mainz Mit zusätzlichem Geld für Weiterbildung und besserer Technik in Berufsschulen soll der digitale Wandel in der Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz unterstützt werden. Der zu Jahresbeginn dafür gegründete sogenannte Transformationsrat verabschiedete am Montag in Mainz ein erstes Paket, wie die Staatskanzlei mitteilte.

