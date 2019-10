Paket mit gefährlichen Chemikalien an Schule gestohlen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern An einer Schule in Kaiserslautern ist ein Paket mit gefährlichen Chemikalien gestohlen worden. Diese könnten bei unsachgemäßem Umgang zu schweren Gesundheitsschäden führen und tödlich wirken, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

