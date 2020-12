Paar ignoriert Quarantäne nach positivem Corona-Test

Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz/Kaiserslautern Ein Paar aus Ransweiler im Donnersbergkreis hat sich nach positiven Corona-Tests nicht in häusliche Quarantäne begeben, sondern auf den Weg nach Frankfurt am Main gemacht. Der 43 Jahre alte Mann und seine 38 Jahre alte Partnerin wurden am Freitag in der Nähe des Mainzer Bahnhofs aufgespürt und festgenommen, wie die Polizei in Kaiserslautern am Samstag mitteilte.

