OVG weist Klage gegen Windräder im Hunsrück ab

Das Justizzentrum in Koblenz mit dem Oberverwaltungsgericht. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Koblenz Die Vorgaben des Landesentwicklungsplans zu Mindestabständen von Windkraftanlagen haben „keine nachbarschützende Wirkung“. Dies entschieden jetzt die obersten Verwaltungsrichter in Rheinland-Pfalz.

Ein Hausbesitzer im Hunsrück ist vor dem Oberverwaltungsgericht mit seiner Klage gegen drei Windräder in der Nähe seines Grundstücks gescheitert. Die Genehmigung der inzwischen gebauten Anlagen bei Metzenhausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) verletze den Kläger nicht in seinen Rechten, entschied das Gericht in Koblenz nach einer Mitteilung vom Mittwoch. Revision wurde nicht zugelassen, der Kläger kann dagegen aber noch Beschwerde einlegen.