OVG: Schulleiter darf weiter nicht arbeiten

Koblenz Nach mutmaßlichen sexistischen Äußerungen bleibt der Leiter des Koblenz-Kollegs vorerst von seinen Funktionen entbunden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz wies nach Mitteilung vom Mittwoch seinen Eilantrag dagegen in der Sache zurück (Az.: 2 B 11504/20.OVG). Schon vorher war der Schulleiter vor dem Verwaltungsgericht Koblenz gescheitert.

Die OVG-Richter stuften nun in ihrem rechtskräftigen Beschluss das vorläufige „Dienstgeschäftsführungsverbot“ der Schulaufsicht für den Schulleiter als gerechtfertigt an. Damit solle der Schulfrieden gewahrt werden und eine geordnete Prüfung der Vorwürfe im laufenden Disziplinarverfahren gewährleistet sein. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier erklärte als Schulaufsicht, vorerst könne sie nicht mitteilen, wie sich der Mann zu den Vorwürfen äußere, weil es sich um ein internes Verfahren handele.