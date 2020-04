OVG lehnt Eilanträge mehrerer Fitnessstudios ab

Unbenutzte Trainingsgeräte stehen in einem geschlossenen Fitnessstudio. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Saarlouis Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat Eilanträge mehrerer Fitnessstudios gegen die Corona-Landesverordnung abgelehnt. In der Verordnung sei der Betrieb von Einrichtungen verboten, die nicht „notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens“ dienten - hierzu zählten auch Fitnessstudios, teilte das Gericht in Saarlouis am Dienstag mit (Az: 2 B 134/20).

