Ostern als Zeit der Ruhe: Hoffnung auf Modellregionen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Mainz Den Menschen in Rheinland-Pfalz stehen fünf Tage eines „wirklich harten“ Lockdowns von Gründonnerstag bis Ostermorgen bevor. Danach sollen wieder die gleichen Regeln wie jetzt gelten.

Stille Ostern in Rheinland-Pfalz: Nach einem Beschluss von Bund und Ländern soll das öffentliche Leben fünf Tage lang zur Ruhe kommen. „Es wird ein wirklich harter Lockdown sein“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Die Bestimmungen der neuen Beschlüsse und weitere Entwicklungen zur Corona-Situation im Überblick:

OSTERN: Aus den drei gesetzlichen Feiertagen werden fünf Tage der Ruhe. Gründonnerstag und Ostersamstag seien dann ebenfalls wie Feiertage zu betrachten, sagte Dreyer. Lebensmittelgeschäfte sind nur am Samstag geöffnet. Gläubige Christen sollen das Fest der Auferstehung ohne Präsenzgottesdienste feiern. Einzelheiten der Bestimmungen sollen in einer Musterverordnung des Bundes festgehalten werden.

REISEN: „Es war eine lange Debatte um das Thema Reisen“, sagte Dreyer am Dienstag. Und: „Im Ergebnis war es dann so, dass wir dann gemeinsam dazu gekommen sind, das Beste ist, man macht einmal fünf Tage richtig dicht.“ Die rheinland-pfälzische Regierungschefin hatte sich in der Schaltkonferenz zusammen mit vier anderen Ministerpräsidenten dafür eingesetzt, Reisen im eigenen Bundesland möglich zu machen und dem Tourismusgewerbe die versprochene Perspektive für das Ostergeschäft zu bieten. Für ein Verbot von Auslandsreisen wie auf die Ferieninsel Mallorca gebe es keine rechtlichen Mittel, sagte Dreyer. Man könne nur dazu appellieren, auf touristische Auslandsreisen zu verzichten.

APRIL: Nach Ostern werden die gegenwärtigen Regeln mit dem Anfang März beschlossenen Stufenplan bis zum 18. April verlängert. In Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 gilt die Notbremse: Geschäfte bleiben dann geschlossen und die Kommunen können nächtliche Ausgehbeschränkungen verhängen. In den anderen Regionen ist aber wieder zumindest das Termin-Shopping möglich und die Außengastronomie unter strengen Auflagen wie einem tagesaktuellen Testnachweis wieder offen. Am 12. April wollen die Länderregierungschefs und die Bundeskanzlerin erneut über die Lage in der Pandemie beraten.

TESTS: Dreyer tritt dafür ein, die Teststrategie massiv auszuweiten. Das Land habe rund 500 Stellen dafür aus dem Boden gestampft und diese funktionierten problemlos, es fehlten aber noch Selbst- und Bürgertests. „Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die Voraussetzungen dafür nach dem Oster-Lockdown stehen und 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal pro Woche getestet werden können“, forderte Dreyer. Dreyer appellierte auch an die Unternehmen, ihre Beschäftigten regelmäßig auf Corona-Infektionen zu testen. Derzeit werde noch nicht „in voller Breite am Arbeitsplatz getestet“. Alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, sollten einmal wöchentlich getestet werden, „perspektivisch zweimal die Woche“.

IMPFUNGEN: Zehn Prozent der 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer sind inzwischen zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Rund 20 000 Extra-Dosen des Biontech-Impfstoffs für die Grenzregionen zum Virusmutationsgebiet in Frankreich sollen bis zum 4. April verwendet werden.

MODELLREGIONEN: Die Landesregierung will an diesem Mittwoch mit den kommunalen Spitzenverbänden über Modelle zur behutsamen Öffnung nach dem Oster-Lockdown beraten. Wie viele und welche Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 für den Modellversuch infrage kämen, müsse noch geklärt werden, sagte Dreyer. Ziel sei es, in einigen, wenigen Modellregionen zu erproben, wie mit Testen, Impfen, Kontaktnachverfolgung und der Analyse von Infektionswegen Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermieden werden könnten, ohne alles zu schließen. Die Kommunen sehen darin ein wichtiges Hoffnungssignal. Wenn solche zeitlich befristeten Modellprojekte etwa für Außengastronomie und die Kultur mit neuen Schutzkonzepten und Tests erfolgreich seien, könnten daraus dauerhafte Konzepte für mehr Normalität im ganzen Land werden, sagte der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebunds, Karl-Heinz Frieden.

UNTERNEHMER: Die Unternehmerverbände kritisierten die neuen Corona-Beschlüsse. „Die Verschleppung bei der Beschaffung von Impfstoffen und Schnelltests ist das Einfallstor für die steigenden Inzidenzwerte“, kritisierte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), Karsten Tacke. Die Wirtschaftsverbände und Kammern unterstützten die Betriebe bei der Beschaffung von Tests. Dennoch bleibe die Verfügbarkeit ein Problem.

LANDESSPORTBUND: Der Landessportbund zeigte sich tief enttäuscht von den neuen Maßnahmen. Der erneute Lockdown im Sport sei das falsche Signal. Die Vereine, Trainer, Eltern und Sportler hätten im vergangenen Sommer bewiesen, dass sie gemeinsam mit einem sehr verantwortungsbewussten Umgang mit den Lockerungen und überzeugenden Hygienekonzepten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten können.

FALLZAHLEN: Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz meldeten 423 neue Corona-Infektionen. Aktuell sind 7413 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr). Das ist der höchste Wert seit dem 13. Februar. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 12 auf 3276. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 79,8 - eine Woche zuvor waren es 61,5. Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Altenkirchen im nördlichen Westerwald mit 196,4. Die niedrigste Inzidenz meldet der Kreis Cochem-Zell mit 9,8.