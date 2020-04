Ostermontag wechselhaft mit Schauern und Gewittern

Ein Spatz sitzt auf einem blühenden Ast eines Baumes. Foto: Felix Kästle/dpa.

Offenbach Am Ostermontag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, liegen die Höchstwerte im Nordwesten um die 10 Grad und bei bis zu 17 Grad im Saarland und in der Pfalz.

Damit wird es deutlich kühler als an den Vortagen. Bis zum Montagabend lockern die Wolken jedoch wieder auf.