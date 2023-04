Friedenskooperationen Ostermärsche im Zeichen des Krieges

Auch in Kaiserslautern und am Fliegerhorst Büchel sind am Wochenende und an den Ostertagen Veranstaltungen geplant. Von Gründonnerstag (6. April) bis Ostermontag (10. April) sollen deutschlandweit in mehr als 100 Städten Demonstrationen unter dem Motto „Frieden muss verhandelt werden!“ stattfinden. Im Mittelpunkt steht vor allem die Forderung nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen.