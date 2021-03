Osterhasen-Bausätze für kranke Kinder aus JVA Saarbrücken

Justizminister Peter Strobel (CDU). Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Basteln für den guten Zweck: Gefangene der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken haben in ihren Arbeitstherapiestunden Bausätze für Osterhasen gefertigt. 360 Stück wurden am Mittwoch an Betreuungseinrichtungen für schwer kranke Kinder und Menschen mit Behinderung übergeben, teilte das saarländische Justizministerium mit.

Die Bausätze seien in der Arbeitstherapie aus Holz von Einweg-Verpackungsmaterial gefertigt worden. „Die Bereitschaft von Inhaftierten, durch eigenhändige Arbeit anderen Menschen eine Freude bereiten zu wollen, ist ein schönes Symbol gelingender Resozialisierung und gesellschaftlichen Zusammenhalts“, teilte Justizminister Peter Strobel (CDU) mit. Bereits im vergangenen Jahr hatte es eine solche Aktion mit Weihnachtsmännern zum Ausmalen und Zusammenbauen gegeben.