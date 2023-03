Dokumentarfilm Oscar für „Nawalny“ bringt goldenen Glanz in die Kurpfalz

„Der Film-Tonmeister Marcus Vetter rief mich Anfang 2021 an und sagte, man brauche dringend einen Vertrauten für Kurierfahrten nach Tübingen“, sagte Acar, der in Ludwigshafen geboren ist und in Mannheim lebt, der Deutschen Presse-Agentur. Beide kennen sich von früheren Projekten.