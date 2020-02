Orkantief trifft auf Rheinland-Pfalz und das Saarland

Eine Windböe erfasst den Regenschirm eines Mädchens. Foto: Marcus Führer/dpa.

Mainz/Offenbach Regen und Sturm führt zu Problemen in Rheinland-Pfalz und Saarland. Das Sturmtief kann auch Auswirkungen auf den Unterricht sowie den Bahnverkehr haben.



Ein Ausläufer des Orkantiefs „Sabine“ wird in der Nacht zum Montag auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntag vor den Folgen. Bereits am Sonntagabend wurde das Wetter stürmisch. Der Höhepunkt des Unwetters wurde in der zweiten Hälfte der Nacht zum Montag erwartet, begleitet von einzelnen, teils heftigen Gewittern mit Orkanböen und Starkregen. Es werde mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde gerechnet, teilte der DWD mit.

Bäume könnten deshalb entwurzelt werden, Dachziegel herunterfallen. Für den Bahnverkehr werden Behinderungen erwartet, auch der Unterricht könnte vielerorts ausfallen, weil der Schulweg zu gefährlich ist oder keine Busse und Bahnen fahren.

Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntag an, dass zu Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen auf einigen Strecken in Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Züge fahren werden, damit die Gleise auf mögliche Unwetterschäden untersucht werden können. Dazu zählen die Strecken Neustadt-Landau-Karlsruhe, Landau-Pirmasens, Kaiserslautern-Pirmasens und Saarbrücken-Pirmasens. Ein Notverkehr mit Bussen sei geplant. Am Sonntagnachmittag hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass der Fernverkehr am Abend nach und nach bundesweit eingestellt werde.

Der DWD sagte voraus, dass am Montag zwar der Wind im Tagesverlauf zögerlich nachlasse, doch bleibe es bis zum Mittwoch stürmisch. Mancherorts können binnen kurzer Zeit bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Unterrichtsausfälle an den Schulen sind möglich. Die Bildungsministerien der beiden Länder teilten mit, dass Eltern oder volljährige Schüler selbst die Entscheidung treffen können, ob der Schulweg zumutbar sei. „Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden“, hieß es in der Mitteilung vom Samstag. Wenn es nötig und möglich sei, werde eine Notbetreuung in den Schulen gestellt.

Ob Unterricht ausfällt, entscheiden die Schulen. Die Schulleitung informiert dann gegebenenfalls über verabredete Kommunikationswege.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, zu dessen Gebiet die Landeshauptstadt Mainz zählt, warnte ebenfalls vor Behinderungen durch den Sturm. Pendler und Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über mögliche Ausfälle informieren.

Das Bahnunternehmen Vlexx, das einige Strecken in Rheinland-Pfalz bedient, teilte am Sonntag mit, dass die Lokführer seit dem späten Nachmittag aus Sicherheitsgründen angewiesen seien, mit verminderter Geschwindigkeit zu fahren. „Bei einer Verschärfung der Gefährdungslage ist auch eine Einstellung des Verkehrs nicht ausgeschlossen.“ In so einem Fall gebe es vermutlich auch keinen Ersatzverkehr mit Bussen.