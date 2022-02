Orkanartige Böen in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Offenbach/Trier Sturm und orkanartige Böen können auf die Rheinland-Pfälzer und Saarländer zukommen. Der DWD warnt vor Aufenthalten im Freien. Die Polizei empfiehlt vorsichtiges Fahren an Brücken.

Rheinland-Pfalz und das Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit Sturm und orkanartigen Böen einstellen. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach. Die Meteorologen empfehlen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden sowie Abstände zu Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.