Orgelpfeifen vergriffen: Interesse übersteigt Angebot

Speyer Kaum angeboten, schon weg: Rund 100 ausgediente Orgelpfeifen aus dem Dom haben sich in Speyer als Verkaufsschlager entpuppt. „Damit hat keiner gerechnet“, sagte Domdekan Christoph Kohl am Montag in Speyer.

