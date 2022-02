Orden spült flutgeschädigten Karnevalsvereinen Geld in Kasse

Bad Neuenahr-Ahrweiler Im Ahr-Katastrophengebiet ist vielen Narren nicht zum Feiern zumute. Doch es gibt Ausnahmen. Und optimistischere Blicke aufs nächste Jahr.

In Zeiten von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Flutzerstörung freuen sich die Karnevalsvereine im Ahrtal auch über kleine Dinge. Mit einem speziellen Orden wollen sie nun ihre Vereinskassen aufbessern. „Wir kommen wieder - Ahrlaaf Kreis Ahrweiler!“ steht auf dem fröhlich-bunten, handtellergroßen Orden, der einen Narr und den stilisierten Verlauf der Ahr zeigt. „15 Euro kostet ein „Flutorden““, sagt Karnevalsprinz Mathias I. alias Mathias Rudolphi, Chef dreier Supermärkte. Ungefähr die Hälfte der Einnahmen soll an die flutgeschädigten Karnevalsvereine im Ahrtal gehen, mit der anderen Hälfte werden die Unkosten gedeckt.

Zerstörte Vereinsheime, Wagenbauhallen und Musikanlagen: Laut der Karnevalszeitschrift „Die Bütt“ sind schätzungsweise 40 bis 50 Karnevalsvereine von der Juli-Sturzflut 2021 im Ahrtal mit 134 Toten betroffen. Rudolphi berichtet: „Ein kleines Mädchen hat in einem unserer Geschäfte gesagt: „Ich kann nicht mehr im Karneval tanzen. Mein Kleid und meine Schühchen sind weggeschwemmt worden.““ Das habe bei ihm den Anstoß gegeben, mit einem Karnevalsfreund den Orden auf einer Serviette zu entwerfen und eine Kölner Spezialfirma mit der Produktion von mehr als 25.000 Exemplaren zu beauftragen.

Nach dem Verkaufsstart seien schon bald insgesamt rund 15.000 Euro an die ersten drei Karnevalsvereine im Ahrtal geflossen. „Der Orden hat eine tolle Resonanz“, sagt der 69-Jährige.

Nach närrischen Feiern sei vielen Bewohnern des Ahrtals nicht zumute, ergänzt Rudolphi. Immer noch sind hier Tausende Häuser beschädigt oder zerstört, viele Bewohner leben anderswo in Ausweichquartieren. Prinz Mathias I. von der Ahrweiler Karnevalsgesellschaft 1863 will nach eigenen Worten höchstens mit Freunden im Garten Kölsch trinken.

Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler spricht von einem erneuten Verzicht auf Sitzungen und Karnevalsumzüge. Zugleich betont sie: „Die Verantwortlichen blicken mit Mut und Zuversicht in das nächste Jahr, in welchem hoffentlich wieder gemeinschaftlich die nächste Session gefeiert werden kann.“

Laut dem Verein Ahrtal-Tourismus ist an diesem Sonntagabend (27.2.) wenigstens ein „Dinner op Kölsch“ mit karnevalistischem Programm in einem Zelt im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant. Motto: „Pappnas an, kölsches Drei-Gang-Menü genießen, Lachen und Spaß haben.“