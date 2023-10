Landtag Opposition kritisiert Regierung wegen Ford-Arbeitsplätzen

Das Ford-Management will das Werk in Saarlouis Mitte 2025 schließen. Am 5. Oktober hatte die Landesregierung mitgeteilt, dass die Gespräche über die Übernahme des Werkes durch einen streng geheim gehaltenen Investor zu keinem Ergebnis geführt hätten. Toscani sagte, die Landesregierung müsse sich an ihren eigenen Ankündigungen messen lassen. Wirtschaftsminister Barke habe bereits fünfmal Erwartungen nicht halten können, die er selbst geweckt hatte: „Sie haben den Menschen mehr versprochen als sie halten können. Das provoziert Enttäuschungen und das haben die Menschen nicht verdient.“