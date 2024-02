Missbrauch Opfervereinigung unterstützt Klagen gegen Bistum Trier

In Trier sagte Opernsänger Thomas Kießling (61) am Mittwoch: „Ich wurde vier Jahre lang von einem Priester in der Benediktinerabtei St. Matthias mehrfach in der Woche vergewaltigt.“ Bei den Taten sei er anfangs zehn Jahre alt gewesen. Er habe sich jetzt entschlossen, zu klagen, auch weil er Aufarbeitung wolle. Bisher habe er rund 12.000 Euro als Entschädigung bekommen.