Opferbeauftragter: Mehr Psychotherapieplätze für Flutopfer

Der rheinland-pfälzische Opferbeauftragte Detlef Placzek spricht in Emmerzhausen. Foto: picture alliance / dpa/archivbild

Mainz Die Zahl der Psychotherapieplätze für die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Menschen muss nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Opferbeauftragten Detlef Placzek dringend aufgestockt werden.

Placzek appellierte an die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen, noch vor dem Winter die stationären Einrichtungen für ambulante Therapieplätze zu öffnen. Etwa 20 Prozent der Menschen, die einen Therapieplatz suchten, fänden derzeit keinen, sagte Placzek am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.