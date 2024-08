Unglück in Mosel-Ort Opferbeauftragter bietet Hilfe nach Hotel-Einsturz

Der Opferbeauftragte der Landesregierung bietet den Menschen nach dem Hotel-Einsturz im Mosel-Ort Kröv Hilfe an. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen“, sagte Detlef Placzek in Mainz und äußerte sich bestürzt über das Unglück. „Niemand soll sich in solch einer Ausnahmesituation alleingelassen fühlen.“