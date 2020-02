Opel-Mutter PSA mit Rekordgewinn in Fusion mit Fiat Chrysler

Rueil-Malmaison/Rüsselsheim PSA-Chef Carlos Tavares will dank der geplanten Ehe mit Fiat Chrysler bei den ganz Großen mitspielen. Sein Konzern zeigt sich kostenmäßig gut in Form - aber gilt das auch für den erwählten Partner?

Der Opel-Mutterkonzern PSA geht mit einem Rekordgewinn in die Fusion mit dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler. „PSA ist einer profitabelsten Autohersteller der Welt“, sagte Konzernchef Carlos Tavares am Mittwoch in Rueil-Malmaison bei Paris.